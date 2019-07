Nαυάγιο στη Λιβύη – Πάνω από 100 μετανάστες αγνοούνται

«Η χειρότερη τραγωδία στη Μεσόγειο φέτος μόλις συνέβη» έγραψε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες Φίλιπο Γκράντι, σε μήνυμά του στο Twitter.

The worst Mediterranean tragedy of this year has just occurred. Restoring rescue at sea, ending refugee+migrant detention in Libya, increasing safe pathways out of Libya must happen NOW, before it is too late for many more desperate people. https://t.co/XuZJpDtZfv

— Filippo Grandi (@RefugeesChief) July 25, 2019