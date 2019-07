Φεστιβάλ Γλυφάδας στην 3η Μαρίνα- Σινεμά και θέατρο δίπλα στο κύμα

Το Φεστιβάλ του Δήμου Γλυφάδας συνεχίζεται στην 3η Μαρίνα με συναυλίες, κινηματογραφικές προβολές και θεατρικές παραστάσεις.

ΣΙΝΕΜΑ

28.07 (3η Μαρίνα)

«Eat Pray Love»

Κομεντί. Σκηνοθεσία: Ράιαν Μέρφι. Με τους: Τζούλια Ρόμπερτς, Χαβιέ Μπαρδέμ, Τζέιμς Φράνκο, Ρίτσαρντ Τζένκινς. (2010)

ΘΕΑΤΡΟ

29.07 (3η Μαρίνα)

«Γιατρός με το Στανιό»

Κωμωδία. Σκηνοθεσία: Χρήστος Συρμακέζης. Με τους: Δομηνίκη Παπαστεργίου, Κωνσταντίνο Αγιαννόπουλο, Zωή Φράττη, Δημήτρη Κατσιδονιώτη, Χρήστο Συρμακέζη, Γιάννη Ζουμπαντή. Ο ξυλοκόπος Σγκαναρέλος αναγκάζεται να υποδυθεί τον γιατρό και, χωρίς να το καταλάβει, γίνεται συνένοχος στο παιχνίδι που στήνουν δύο ερωτευμένοι.

ΣΙΝΕΜΑ

30.07 (3η Μαρίνα)

«Τα Απομεινάρια μιας Μέρας» (The Remains of the Day)

Δραματική. Σκηνοθεσία: Τζέιμς Άϊβορυ. Με τους: Άντονι Χόπκινς, Έμα Τόμσον, Τζέιμς Φοξ, Κρίστοφερ Ριβ, Χιου Γκραντ. Βραβείο του Εθνικού Συμβουλίου Κριτικών Κινηματογράφου των ΗΠΑ Καλύτερου Α’ ανδρικού ρόλου, Βραβείο της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου του Λος Άντζελες Α’ ανδρικού ρόλου (1993).

ΜΟΥΣΙΚΗ

31.07 (3η Μαρίνα)

Συναυλία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο μοναδικός και διαχρονικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο οποίος μετράει «κοντά μισό αιώνα» πορείας, με αμέτρητους δίσκους, τεράστιες επιτυχίες και θρυλικές συναυλίες, θα είναι στη Γλυφάδα για μία ξεχωριστή συναυλία που θα απολαύσουν μικροί και μεγάλοι.

Το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου

