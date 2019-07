Ηλιοβασίλεμα με melodic techno στο Island

Από τη Δύση του ηλίου μέχρι την Ανατολή το Αθηναϊκό κοινό θα χορέψει στους ρυθμούς της melodic techno μουσικής με θέα την μαγευτική Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο Island.

Οι TALE OF US το δίδυμο από την Ιταλία έρχεται στην Αθήνα έχοντας ήδη ξεκινήσει τις εβδομαδιαίες residence εμφανίσεις του στην Ibiza (Hi Club) όπου και τα Νο1 διεθνή concept parties AFTERLIFE.

Μαζί τους θα είναι οι επίσης Μιλανέζοι παραγωγοί/djs, Hunter/Game, ιδιοκτήτες της δισκογραφικής εταιρίας JUST THIS. Την αξέχαστη αυτή καλοκαιρινή μουσική εμπειρία θα πλαισιώσει ο Hill of Vision, μέλος της JUST THIS και οι Voices of Valley.

Είσοδος 20-30 ευρώ