‘Ενοπλος άνοιξε πυρ σε έκθεση τροφίμων στην Καλιφόρνια – Τουλάχιστον 3 νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου σε φεστιβάλ τροφίμων που διεξαγόταν μέσα σε πάρκο στο Γκίλροϊ της Καλιφόρνιας, ενώ ένας ύποπτος έχει συλληφθεί από την αστυνομία, αναφέρει στην ηλεκτρονική της έκδοση η εφημερίδα The New York Times, που επικαλείται μέλος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, σε απόσταση περίπου 48 χιλιομέτρων νότια του Σαν Χοσέ.

Νωρίτερα το NBC Bay Area μετέδωσε ότι τραυματιοφορείς που έσπευδαν στην περιοχή όπου διεξαγόταν το φεστιβάλ ενημερώθηκαν πως έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 11 άνθρωποι.

Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο σε μια περιοχή νότια του Σαν Χοσέ.

Garlic Festival shooting, bro recorded this one, hope everyone safe, you could hear the gunshots at the beginning. pic.twitter.com/fyB5PfUxh7 — roach rocha (@roach_Rocha95) July 29, 2019

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους που βρίσκονται στην εκδήλωση να σκορπίζουν καθώς ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις στο υπόβαθρο. «Μα τι γίνεται;» διερωτάται μια γυναίκα σε ένα από τα βίντεο. «Ποιος αρχίζει να πυροβολεί σε ένα φεστιβάλ για το σκόρδο;» απορεί.

Breaking: Reports of a shooting with injuries at the Gilroy Garlic Festival in California. pic.twitter.com/oHqJkUFKWm — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 29, 2019

την εκδήλωση, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1979, εκτίθενται τρόφιμα και ποτά, γίνονται συναυλίες και διαγωνισμοί μαγειρικής. Οργανώνεται από εθελοντές, για τους οποίους το φεστιβάλ αυτό είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη καλοκαιρινή έκθεση τροφίμων του κόσμου.

Διεξάγεται κάθε χρόνο στο πάρκο Κρίστμας Χιλ, όπου απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία κάθε είδους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του φεστιβάλ. Το Γκίλροϊ βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Σαν Χοσέ.