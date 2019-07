Ξανά 1999: Μια μεγάλη επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης

Το Σεπτέμβριο η Τεχνόπολη φιλοδοξεί να μας γυρίσει πίσω στο 1999, γιορτάζοντας έτσι τα 20 δημιουργικά χρόνια της χρόνια με μια μεγάλη επετειακή συναυλία με σημαντικούς καλλιτέχνες.

Για μια βραδιά, η χαρακτηριστική τοξωτή σκηνή της Τεχνόπολης γίνεται χρονοκάψουλα και μας μεταφέρει “back to the future”! To 2019 λοιπόν γίνεται “Ξανά 1999”!

Μια συναυλιακή έκπληξη

Δεκαεννέα καλλιτέχνες στην σκηνή της Τεχνόπολης θα συμπράξουν με τη νεότερη γενιά και θα τραγουδήσουν ο ένας τα τραγούδια του άλλου για να μας θυμίσουν πώς ένα αγαπημένο τραγούδι κερδίζει εύκολα το παιχνίδι με τον χρόνο.

Σ υμμετέχουν οι καλλιτέχνες

Κ. Βήτα, Δραμαμίνη, Στάθης Δρογώσης, Μελίνα Κανά, Δημήτρης Κόψης, Κορίνα Λεγάκη, Θοδωρής Μαυρογιώργης, Γιάννης Παπαγεωργίου, Μαρία Παπαγεωργίου, Απόστολος Ρίζος, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Φάμελλος, Katerine Duska, Nalyssa Green και άλλοι που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Μαζί τους επί σκηνής οι:

Θάνος Μιχαηλίδης – τύμπανα, Βαγγέλης Μαρκαντώνης – Μπάσο, Αλέκος Βουλγαράκης – ηλεκτρική κιθάρα, Χρήστος Αλεξάκης – πλήκτρα, πιάνο, τρομπόνι, Βαγγέλης Κατσαρέλης – τρομπέτα, Μανώλης Φάμελλος – κιθάρες, μαντολίνο.

Ενορχήστρωση Χρήστος Αλεξάκης, Μανώλης Φάμελλος

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μανώλης Φάμελλος

Επιμέλεια προγράμματος: Χρήστος Παπαμιχάλης

Υπεύθυνοι ήχου είναι οι: Αλέξης Χατζηιωάννου & Βαγγέλης Φιλαΐτης

Φωτισμοί: Νίκος Μπουντούνης

Ημερομηνία: 19/09/2019 στις 20.30

Eισιτήρια: 12€ προπώληση, 14€ ταμείο