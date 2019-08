Τραμπ: Επιπλέον δασμοί 10% σε κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα 300 δισ. δολ.

«Οι εμπορικές συνομιλίες συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν, την 1η Σεπτεμβρίου, να επιβάλλουν ένα μικρό επιπλέον δασμό 10% στα εναπομείναντα αγαθά και προϊόντα αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έρχονται από την Κίνα στη χώρα μας. Αυτό δεν περιλαμβάνει τους ήδη επιβαλλόμενους δασμούς ύψους 25% σε κινεζικά προϊόντα αξίας 250 δισεκ. δολαρίων», διευκρίνισε ο Τραμπ με tweet του.

…buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019