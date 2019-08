Τη Γκεοργκίεβα προτείνουν οι 28 για πρόεδρο του ΔΝΤ

Η κ. Γκεοργκίεβα υπερίσχυσε (με τη στήριξη μεταξύ άλλων της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, σύμφωνα με πληροφορίες) του Ολλανδού πρώην προέδρου του Γιούρογκρουπ, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ενώ σε προηγούμενους γύρους ψηφοφοριών είχαν αποκλειστεί οι Όλι Ρεν και Μάριο Σεντένο. Την ευθύνη διοργάνωσης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είχε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών.

«Συγχαίρω την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και της εύχομαι επιτυχία» ήταν το μήνυμα που ανάρτησε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ στο Twitter.

I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes.

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) August 2, 2019