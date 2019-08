Π100 – Πλανήτης Τεχνόπολη

Π100: ένα (ακόμα) διήμερο που θα θυμόμαστε όλοι για καιρό!

6.000 άποικοι, μικροί και μεγάλοι, προσεδαφίστηκαν πέρυσι στον Π100 κι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς! Φέρνουμε πίσω, για 2η χρονιά, το μεγαλύτερο και πιο διασκεδαστικό φεστιβάλ της πόλης για παιδιά. Πότε; Το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Πού; Πού αλλού; Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Τι υποσχόμαστε; Ένα (ακόμα) διήμερο που θα θυμόμαστε όλοι για καιρό!

Γιατί; Στον πλανήτη μας έχουμε κάτι μαγικό: υπάρχει ένα τεράστιο τηγανητό αυγό, ένα ιπτάμενο λαγούτο παίζει ξέφρενη μουσική, ένα κίτρινο παιδί κάνει βόλτες στην αυλή κλείνοντάς μας το μάτι πονηρά, ενώ μουτζούρες εκτοξεύονται ψηλά έτοιμες για σκανταλιά! Κι αν αναρωτιέσαι τι θα συμβεί φέτος στον Π100, η απάντηση εδώ:

Το πλούσιο… διαστημικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνει αθλητικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα γούστα, εργαστήρια μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, εικαστικά, χορό, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και performances, installations, βιβλιοπαρουσιάσεις, ομιλίες για γονείς, μα και πολλές-πολλές εκπλήξεις! Και κάτι ακόμα: αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη μας για το περιβάλλον, το φεστιβάλ μας, αυτή τη χρονιά, είναι πιο πράσινο από ποτέ!

Για να τα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά:

Πρώτα τα βασικά: σίγουρα θα χρειαστούμε μία γερή δόση ενέργειας για να ξεκινήσουμε τη μέρα μας! Μην ανησυχείς! Η εταιρία Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. φροντίζει για το «ΠολυΠρωινό στον Π100»! Κι εμείς, μαζί με το Kids Cooking Club, θα φτιάξουμε πεντανόστιμες και φουλ θρεπτικές συνταγές -ιδανικές για το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας- με ΠολυΔημητριακά μπισκότα και μπουκιές πρωινού.

Τώρα μάλιστα! Μπορούμε να ασχοληθούμε με τα σπορ: να παίξουμε τένις, να σκαρφαλώσουμε σε τοίχους αναρρίχησης, να χοροπηδήξουμε πάνω σε bungee τραμπολίνα, να ισορροπήσουμε, μα και να ακονίσουμε τη φαντασία μας στον… αέρα και στο υπερσύγχρονο Skywalk! Και για τους πιο περιπετειώδεις τύπους του Π100 –και όχι μόνο, στην Κεντρική Αυλή θα εκτυλίσσεται (για πολύ καλό σκοπό!) μια γεμάτη σασπένς μάχη με laser tags από το Make-a-wish Ελλάδος.

Φυσικά, ξεχωριστή θέση (και) στο φετινό πρόγραμμα έχουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους και μας συντροφεύουν όλη τη χρονιά. Πιάνουμε τα πινέλα και τις γλάστρες μας για να γίνουμε «Μικροί κηπουροί με πινέλα», πειραματιζόμαστε με χρώματα και νέες τεχνικές «Στην αυλή του εργοστασίου, λύνουμε ανεξιχνίαστα μυστήρια και ανακαλύπτουμε το εργοστάσιο φωταερίου… αλλιώς μέσα από παράξενα (στην όψη) κίτρινα κουτιά. Μα να ξέρεις πως οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ…

Και μιας και φέτος ο Πλανήτης Τεχνόπολη είναι… green, μια σούπερ διαδραστική έκθεση που μας αφορά όλους, με θέμα τη φύση και το περιβάλλον, μας περιμένει στο INNOVATHENS powered by Samsung! Τίτλος της; Greenability for kids! Σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και εταιρίες, μιλάμε… περί ανέμων και υδάτων για να γνωρίσουμε καλύτερα τα καιρικά φαινόμενα, μαθαίνουμε γιατί τελικά ο καιρός του κολιού δεν είναι ο Αύγουστος, φτιάχνουμε μικρά αρκουδάκια, ρίχνουμε τα ζάρια για να αλλάξουμε τις συνήθειές μας επιλέγοντας άλλες πιο «φιλικές» προς τη φύση, γινόμαστε φτερωτοί ταξιδιώτες, δημιουργούμε το δικό μας κύμα τσουνάμι και κάνουμε mix and match με ορυκτά.

Τι άλλο; Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου προσεδαφίζεται, για πρώτη φορά, στον Π100 μαζί με ένα συναρπαστικό έργο τέχνης! Δημιουργία του διεθνούς εικαστικού Μαρκ Χατζηπατέρα, που έχει διακριθεί για τις site-specific εγκαταστάσεις του σε δημόσιους χώρους, το μεγάλο παιχνίδι Building Hope μας καλεί να οικοδομήσουμε πολύχρωμες γέφυρες, κτίρια και πολιτείες.

Ακόμη, μαζί με την ActionAid ξεδιπλώνουμε την πορεία του πλανήτη μας (όχι του Π100, του… άλλου πλανήτη μας, της Γης) σε έναν μεγάλο καμβά και ζωγραφίζουμε τη βιώσιμη πόλη στην οποία θέλουμε να ζήσουμε.

Μέσα από την εικαστική δράση «Πορεία με στόχο», φτιάχνουμε τα δικά μας μηνύματα για έναν δίκαιο πλανήτη και τα μεταφέρουμε σε όλο τον Πλανήτη Τεχνόπολη.

Κι αν κάποια στιγμή βαρεθείς τα… επίγεια, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μας φέρνει ένα Φορητό Πλανητάριο για να κάνουμε ένα μαγευτικό ταξίδι στα άστρα και στους αστερισμούς!

Και για το τέλος, αφήσαμε το καλύτερο: η μέρα μας ολοκληρώνεται, και το Σάββατο και την Κυριακή, με δύο σούπερ-ντούπερ φοβερές παραστάσεις!

Για το Σάββατο, σας έχουμε συναυλία με «Τραγούδια… από άλλο πλανήτη!». Τα πιο όμορφα παιδικά τραγούδια της ελληνικής μουσικής, τραγούδια διαλεχτά που τα αγαπάμε πολύ όλοι, έρχονται στον Π100 με τις φωνές των Σπύρου Γραμμένου και Σαββέριας Μαργιολά, αλλά και τη συμμετοχή παιδικών χορωδιών και εξαιρετικών μουσικών. Ένα αβοκάντο με καρδιά αγκινάρα, ένας τεμπέλης δράκος, αχινοί μικρά παιδιά που στην άμμο χτίζουν κάστρα, η Ρόζα-Ροζαλία, ένα χοντρό μπιζέλι – εξπέρ στο τσιφτετέλι, το καρδερινάκι, ο κύριος Γρουσουζέλος, κάποιοι ιππόται που πίναν πότε-πότε, ένα λουλουδάκι που το λεν’ χρυσαλιφούρφουρο, δέκα καβουράκια, εφτά ποτάμια, μια καραμέλα που δεν κρατά ποτέ ομπρέλα, το ελεφαντάκι, μα κι η άγρια φυλή των Λιλιπούα έρχονται στον πλανήτη μας. Τη μουσική καθοδήγηση αναλαμβάνουν ο Θωμάς Κοντογεώργης και ο Χρίστος Θεοδώρου, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια του προγράμματος ο Αλέξανδρος Καραμαλίκης και ο Θωμάς Κοντογεώργης.

Το κλείσιμο του φεστιβάλ αναλαμβάνει φέτος ο Μορμόλης! Τι; Ποιος είναι ο Μορμόλης; Δεν τον ξέρεις; Είναι ο φανταστικός φίλος των παιδιών που φέτος γίνεται 45 και ξεφωνίζει ελεύθερα αυτά που δεν μπορούν να πουν οι μικροί στους μεγάλους! Τον Μορμόλη δεν μπορείς ούτε να τον συλλάβεις, ούτε να τον τιμωρήσεις, ούτε να τον καταστρέψεις, είναι άτρωτός, όπως και τη φαντασία των παιδιών! Μπορείς όμως να τον γνωρίσεις και να τον απολαύσεις σε μία μοναδική παράσταση από τη Συντεχνία του Γέλιου, που υπογράφουν οι Παναγιώτης Σκούφης και Βασίλης Κουκαλάνι.

Ραντεβού, λοιπόν, στον Π100, εκεί που όλα όσα μπορούμε να φανταστούμε μπορούν να συμβούν!

Περισσότερες πληροφορίες & αναλυτικό πρόγραμμα: www.p100.gr

#Π100

#20yrsTECHNOPOLIS

Info

Πότε: Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

Ώρες: 11.00 – 21.00

Πού: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εισιτήρια:

Προπώληση:

Ημερήσιο: 8 ευρώ/άτομο

Διημέρου: 12 ευρώ/άτομο

Ομαδικό (>8 άτομα): 6 ευρώ

Ταμείο:

Ημερήσιο: 9 ευρώ/άτομο

Πολυτέκνων – Τρίτεκνων: 6 ευρώ/άτομο*

Ανέργων – ΑμεΑ: 5 ευρώ/άτομο*

*Με την επίδειξη κάρτας