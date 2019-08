Ο Νικ Κύργιος νίκησε στον «εμφύλιο» τον Στέφανο Τσιτσιπά

Στον τελικό του Citi Open προκρίθηκε ο Νικ Κύργιος κερδίζοντας με 6-4, 3-6, 7-6 (6) τον Στέφανο Τσιτσιπά σ’ έναν συγκλονιστικό τελικό που κράτησε 2 ώρες και 7 λεπτά.

Ο Ελληνοαυστραλός ήταν πιο τυχερός στο φινάλε και ήταν ο νικητής στον 1ο του αγώνα κόντρα στον Τσιτσιπά που είναι πλέον στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Κύργιος έχοντας πέντε τίτλους στην καριέρα του, φτάνει για 9η φορά σε τελικό πετυχαίνοντας τη 19η νίκη απέναντι σε παίκτη του top-10 και θα παίξει για 9η φορά σε τελικό έχοντας ήδη 5 τίτλους στην καριέρα του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νικ Κύργιος ξεπέρασε τους 100 άσους στο τουρνουά.

With this 122mph ace @NickKyrgios has hit his 1️⃣0️⃣0️⃣th ace of the tournament! #CO19 pic.twitter.com/ZOgAOfCWDk — Citi Open (@CitiOpen) August 4, 2019

🇦🇺NICK KYRGIOS IS INTO THE FINAL! In their first ever meeting, @NickKyrgios defeats Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 7-6(7)#CO19 pic.twitter.com/WDn191IjOb — Citi Open (@CitiOpen) August 4, 2019

Ο Κύργιος στον τελικό θα αντιμετωπίσει τα μεσάνυχτα τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος στον άλλο ημιτελικό επικράτησε του Peter Gojowczyk με 2-9 σετ (6-2, 6-2).

Τσιτσιπάς και Κύργιος θα συναντηθούν και στο Rogers Cup στο Μόντρεαλ.

Ο Κύργιος μάλιστα σας σύγχρονος … σταχτομπούτος, έκανε το δικό του σόου στη διάρκεια του αγώνα όταν έδωσε στον Τσιτσιπά ένα ζευγάρι παπούτσια μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον αγώνα.