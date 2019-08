Η οικογένεια Αντετοκούνμπο έγινε graffiti

«We are all bros» είναι το σύνθημα του νέου graffiti με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, στα Σεπόλια, δίπλα από το γηπεδάκι όπου δημιουργήθηκε ο μύθος της οικογένειας.

Στα Σεπόλια πάνω στην Δυρραχίου δίπλα από το γηπεδάκι όπου γράφτηκε η εισαγωγή του πιο τρελού παραμυθιού του παγκόσμιου αθλητισμού, ο SAME84, διάσημος Έλληνας street art όπου πριν από περίπου 4 χρόνια είχε δημιουργήσει το διάσημο πλέον graffiti με τον Γιάννη στο ανοιχτό γήπεδο όπου έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα.

Φυσικά το graffiti είναι αφιερωμένο στην οικογένεια Αντετοκούνμπο και συγκεκριμένα στα αδέρφια με το γνωστό πλέον προσωνύμιο, Antetokounbros. Ο Γιάννης, ο μεγαλύτερος Θανάσης που θα είναι συμπαίκτης του στους Bucks , ο Κώστας και ο Αλέξανδρος που θα ψάξουν για μια θέση στον μαγικό κόσμο του NBA.

Το σύνθημα που υπάρχει πάνω από την εικόνα τους: We are all bros. Eίμαστε όλοι αδέρφια.

Δείτε το βίντεο

Απόστολος Βαξεβανέλλης