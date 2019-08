Η ΤΣΣΚΑ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς τα βρήκε σε όλα με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Από τη στιγμή που ο Μάικ Τζέιμς έμεινε ελεύθερος από την Αρμάνι, κυκλοφόρησε τα προηγούμενα 24ωρα η φήμη πως ο Αμερικανός γκαρντ θα συνέχιζε την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Οι Ρώσοι αλλάζοντας όλη την περιφέρειά τους έψαχναν για έναν ακόμα παίκτη στη θέση αυτή. Οι συζητήσεις με την πλευρά του Τζέιμς ξεκίνησαν και τελικά επήλθε συμφωνία σε όλα και η ΤΣΣΚΑ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ένταξη μιας…καλαθομηχανής στο ρόστερ της.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δυναμώνει πάρα πολύ καθώς απέκτησε τον πρώτο σκόρερ της περσινής Euroleague (19.8π) και δείχνει έτοιμη να διατηρήσει την κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Η ομάδα του Ιτούδη μπορεί να έχασε τους Ντε Κολό και Ροντρίγκες, αλλά με περιφέρεια που περιλαμβάνει πλέον τους Στρέλνιεκς, Χάκετ, Τζέιμς και Κουλάγκιν, θα απειλεί τους αντιπάλους της με πολλούς τρόπους και σχεδιασμούς του Έλληνα τεχνικού.

⚡️@EuroLeague best scorer joins CSKA!⚡️

Guard @TheNatural_05 (28 y.o., 185 cm) signed 1-year contract with our club.

2018-19 season was statistically best for Mike. He was awarded with Alphonso Ford Trophy as the EuroLeague best scorer (19.8 points).#CSKAbasket pic.twitter.com/y7JAcJyzmv

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 12, 2019