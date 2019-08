10.00 Nachrichten auf Deutsch

10.00 Die kurze Nachrichtensendung

Es gibt einen großen WaldBrand in Euböa im Gebiet Dirfis-Messapia. 80 Feuerwehrmänner, 39 Feuerwehrautos, vier Flugzeuge und zwei Hubschrauber versuchen den Brand zu löschen. Ein Kloster sowie ein Dorf im Gebiet Psachna sind evakuiert und die Bewohner eines weiteren Dorfes sind in Alarm. Der Geruch hat wegen der starken Winde Attiki erreicht.

Es gibt noch einen Brand in der Nähe des Dorfes Prodromos in Thiva in Böotien sowie einen WaldBrand in der Nähe von Arts in Epirus.

Es gibt große Feuerrisiko heute in Attiki, Ostmakedonien und Thrakien, die Inseln der Nördlichen Ägäis, Peloponnes sowie Thessalien.

Griechischer Premier Kyriakos Mitsotakis ernannte den Journalisten Dimitris Tsiodras zum Direktor seines Presseamtes. Die Regierung kündigte auch an, sie schlägt den Journalisten Konstantinos Zoulas als Präsidenten und Elektroingeneur Yorgos Yambritsos als Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen TV-Senders ERT vor.

Nächste Woche reist Mitsotakis nach Paris, wo er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron trifft. Ganz oben auf der Agenda wird die Verringerung der Primärüberschüsse stehen.

Am Dienstag stimmt der italienische Senat über einen Termin für das Misstrauensvotum gegen Giuseppe Conte ab.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die WindStärke ist bis 7 und die Temperatur ist bis 37 Grad in Athen. Zurzeit sind 29 Grad im Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch um 11 Uhr.