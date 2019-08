10.00 Nachrichten auf Deutsch

10.00 Die kurze Nachrichtensendung

Brandstiftung ist Ursache für den Waldbrand, der bis Donnerstag im zentralen Euböa wütete. Der Brand zerstörte 28 tausend Dekar von Waldgebiet. Die Behörden nannte es Naturkatastrophe.

Vier Männer wurden am Donnerstag für mutmaßlichen Branfstiftungen in Messenien, Elis sowie Chios festgenommen. 39 Brände wurden in den letzten 24 Stunden gemacht, laut der Feuerwehr.

Es gibt eine FeuerRisiko in Attiki, Chalkidiki, Thessaloniki, der Inseln Thassos, Samos, Ikaria, dem Dodekanes, der Ionischen Inseln, Epirus, Messenien sowie den meisten Teilen von westlichen Griechenland.

90 Prozent der Reservierungen in der Insel Samothraki sind wegen Probleme bei der Fährverbindungen verschoben. Hunderte Touristen sind festgehalten.

Angesichts andauernder Militärübungen der USA mit Südkorea setzt das international isolierte Nordkorea seine Raketentests fort. Das nordkoreanische Militär habe am Freitagmorgen zwei noch nicht identifizierte Projektile von kurzer Reichweite von der Ostküste aus in Richtung offenes Meer abgefeuert, teilten die südkoreanischen Streitkräfte mit.

Und die Wetterprognose: Es ist etwas bewölkt heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 35 Grad in Athen. Zurzeit sind 29 Grad im Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch um 11 Uhr.