11.00 Nachrichten auf Deutsch

11.00 Die kurze Nachrichtensendung

Brandstiftung soll Ursache für den Waldbrand sein, der bis Donnerstag im zentralen Euböa wütete. Der Brand zerstörte 28 tausend Dekar von Waldgebiet. Die Behörden nannte es Naturkatastrophe.

Vier Männer wurden am Donnerstag für mutmaßlichen Branfstiftungen in Messenien, Elis sowie Chios festgenommen. 39 Brände wurden in den letzten 24 Stunden gemacht, laut der Feuerwehr.

Es gibt eine Feuerrisiko in Attiki, Chalkidiki, Thessaloniki, der Inseln Thassos, Samos, Ikaria, dem Dodekanes, der Ionischen Inseln, Epirus, Messenien sowie den meisten Teilen von westlichen Griechenland.

Israel will die Einreise der demokratischen US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omarverbieten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu begründete dies per Tweet damit, dass die beiden sich im Kongress für Gesetze zum Boykott Israels einsetzten.

US-Präsident Donald Trump erwägt den Kauf von Grönland für die USA. Das bestätigte ein Vertrauter Trumps der Nachrichtenagentur AP. Zuerst hatte das „Wall Street Journal“ darüber berichtet.

Und die Wetterprognose: Es ist etwas bewölkt heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 35 Grad in Athen. Zurzeit sind 30 Grad im Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch am Montag um 10 Uhr.