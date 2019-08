11.00 Nachrichten auf Deutsch

11.00 Die kurze Nachrichtensendung

Griechischer Premier Kyriakos Mitsotakis wird diese Woche Europäische Staats- und Regierungschefs treffen, um die Prioritäten seiner Regierung zu präsentieren. Am Donnerstag trifft Mitsotakis den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Paris und nächste Woche die BundesKanzlerin Angela Merkel in Berlin. Am 3. September trifft Mitsotakis sich mit seinen niederländischen Kollegen Mark Rutte in den Haag.

Griechenlands Finanzminister Christos Staikouras sagte im Interview mit den Financial Times, die Umsetzung einschneidender Steuerreformen werde seine vorrangigen Priorität sein, da er das Wachstum verstärken sowie die Glaubwürdigkeit mit den Investoren umbauen wolle, nach einem Jahrzehnt internationaler Rettungsaktionen.

Staatsminister Yorgos Gerapetritis wird eine Sitzung um 13 Uhr in der Villa Maximos leiten, damit er das Transportproblem auf der Insel Samothraki löst, wegen dessen hunderte Touristen eine Woche lang Alexandroupoli nicht erreichen können.

Es gibt Brände in einigen Gebieten in Griechenland, darunter Korfu, Kreta, Ioannina und Parga.

Bei einem No-Deal-Brexit rechnet die britische Regierung mit einem Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten und Benzin, laut Regierungsdokumente, die die «Sunday Times» veröffentlichte.

Gleichzeitig will der britische Premierminister Boris Johnson kommende Woche offenbar Blitzbesuche in Berlin und Paris machen, damit er Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron trifft. Er wird versuchen, die Brexit-Gespräche wieder aufzunehmen.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Temperatur ist bis 32 Grad in Athen. Zurzeit sind 28 Grad im Gazi.

Die nächste kurze Nachrichtensendung auf Deutsch morgen um 10 Uhr.