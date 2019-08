Κύμα συμπαράστασης στον Μπλατ

Συγκλονισμένη είναι όλη η μπασκετική Ευρώπη με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ντέιβιντ Μπλατ.

Όπως έκανε γνωστό την Δευτέρα ο προπονητής του Ολυμπιακού, πριν από λίγους μήνες διαγνώστηκε με PPMS (Πρωτοπαθή Προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση), γεγονός που σόκαρε τους φίλους του αθλητισμού και όχι μόνο.

«Διαγνώστηκα με Πρωτοπαθή Προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση, ένα αυτοάνοσο νόσημα που αλλάζει με πολλούς τρόπους την ποιότητα σου και την ικανότητά σου να κάνεις ακόμη και τις βασικές λειτουργίες με τρόπους που πάντα σου φαίνονταν φυσιολογικοί» ανέφερε ο τεχνικός του ΟΣΦΠ, που εξήγησε ότι θέλει να αποτελέσει παράδειγμα προς όλους.

Η επιστολή του Μπλατ δημοσιεύτηκε σε όλη την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική, με την είδηση να κάνει τον γύρο του κόσμου αστραπιαία. Ολες οι ομάδες της Ευρώπης, έβγαλαν ανακοίνωση στήριξης στον προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ και στα social media το όνομα του έγινε top trending.

Ανδρέας Χανιάς

Olympiacos coach, David Blatt, decide to share his health problem with this letter… #OlympiacosBC #WeAreOlympiacoshttps://t.co/13JlSoVZwj — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) August 19, 2019

We sadly learned that our former head coach David Blatt has Multiple Sclerosis (MS). We wish all the best to David Blatt and all MS patients. — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 19, 2019

משפחת מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מאחלת לדייויד בלאט, מגדולי מאמני הכדורסל במכבי ובכלל, בריאות טובה, חוסן והמשך הצלחה.

Be strong David pic.twitter.com/8LuncvOZYF — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) August 19, 2019

Stay strong and never give up David Blatt and all the people affected by multiple sclerosis around the World. https://t.co/hqtIXD1W5C — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) August 19, 2019