11.00 Nachrichten auf Deutsch

11.00 Die kurze Nachrichtensendung

Ein 50-jährige Gefängniswärter in Korydallos beging Selbstmord. Die Ursache bleibt unklar.

Der wochenlang festgehaltene iranische Tanker «Adrian Darya 1», der in Gibraltar gestoppt worden war, hat Kurs auf den griechischen Hafen Kalamata genommen. Ob es sich dabei um das endgültige Ziel der Reise handelt, ist unklar. An Bord befindet sich Öl im Wert von 130 Millionen Dollar.

Laut Nachrichtenagenturen Associated Press und Reuters soll das Schiff in Kalamata am 25. August ankommen. Griechischer Minister für Schifffahrt, Yannis Plakiotakis, sagte dem TV-Sender SKAI es gäbe keine AnlaufenForderung, aber sein Ministerium in ZusammenArbeit mit dem TourismusMinisterium verfolgt mit Aufmerksamkeit den Kurs des Schiffes.

“Die Freilassung des Schiffes ist unglücklich”, sagte US-Außenminister Mike Pompeo dem Fox News Channel.

Italiens Premier Giuseppe Conte äußert sich am Dienstagnachmittag zur Regierungskrise und reicht wahrscheinlich seinen Rücktritt ein. Für die künftige italienische Regierung schlägt der frühere EU-Kommissions-chef Prodi eine Allianz von der Fünf-Sterne-Bewegung, der Demokratischen Partei und Forza Italia, damit eine weitere Regierungsbeteiligung der ultrarechten Lega verhindert wird.

Und die Wetterprognose: Die Sonne scheint heute in Attiki. Die Windstärke ist bis 7 und die Temperatur bis 33 Grad in Athen. Zurzeit sind 28 Grad im Gazi.

