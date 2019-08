G7: η ατζέντα της φετινής Συνόδου

Αντίστροφη μέτρηση για την φετινή Σύνοδο G7 που θα διεξαχθεί 24-26 του μηνός στην παραθαλάσσια γαλλική πόλη Μπιαρίτζ, καθώς η Γαλλία ασκεί την προεδρία της G7 έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Τι είναι η G7;

Πρόκειται για την ετήσια Σύνοδο των επτά μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται οικονομικά και διεθνή θέματα. Αποτελείται από την Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η Ομάδα δημιουργήθηκε το 1975 ως Group of Six (G6), καθώς ο Καναδάς προσχώρησε την επόμενη χρονιά. Είχε την μορφή Group of 8 (G8) με την συμμετοχή της Ρωσίας την περίοδο 1998-2014, χρονιά κατά την οποία αποπέμφθηκε εξαιτίας της προσάρτησης της Κριμαίας.

Η προεδρία ανατίθεται εκ περιτροπής στα επτά μέλη.

Τα σημαντικά της φετινής Συνόδου

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν θέματα όπως η τεχνολογία και το εμπόριο, με ιδιαίτερη έμφαση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και ΗΠΑ-ΕΕ, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και η διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στο ΔΝΤ, με φόντο την πρόσφατη πρόκριση από την ΕΕ της βουλγάρας Κρισταλίνα Γκεόργκιεβα για την θέση της επικεφαλής του Ταμείου. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να τεθούν ζητήματα όπως το κρυπτονόμισμα του Facebook «Libra» και η διεθνής φορολόγηση των ψηφιακών εταιριών.

«Δεν πρέπει να μεγαλοποιούμε τη σημασία της Συνόδου»

Δεν είναι λίγοι οι οικονομολόγοι, πάντως, οι οποίοι επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να μεγαλοποιείται η σημασία της Συνόδου. «Επί της ουσίας, η βαρύτητα της G7 έχει υποτιμηθεί από το 2008, όταν η G20 αναδείχθηκε στην σημαντικότερη διοργάνωση συντονισμού διεθνούς οικονομικής πολιτικής«, τονίζει ο Νικολά Βερόν, οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson και επιστημονικός συνεργάτης στο think tank Bruegel που εδρεύει στις Βρυξέλλες, και διευκρινίζει: «Για παράδειγμα, εάν αναλογιστεί κανείς τα σημαντικά ζητήματα χάραξης παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής, όπως τον ρόλο του ΔΝΤ την τελευταία δεκαετία, διαπιστώνει ότι συνδέονται πολύ περισσότερο με την G20 από ό,τι με την G7».

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και κάποιες συναντήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος στην φετινή Σύνοδο, όπως η πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπόρις Τζόνσον από την ανάληψη της πρωθυπουργίας του Ηνωμένου Βασιλείου από τον δεύτερο.

Δομίνα Διαμαντοπούλου