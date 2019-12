Καζακστάν-Αεροπορικό δυστύχημα: 12 οι νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Η επιτροπή δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της τα ονόματα των 12 θυμάτων, του πιλότου Μαράτ Μουρτμπάγεφ και ένδεκα επιβατών.

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο πιλότος, σκοτώθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, δύο πέθαναν καθώς δέχονταν τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο του Αλμάτι και δύο κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την επιτροπή εκτάκτων καταστάσεων του Καζακστάν, 95 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος επέβαιναν στο Fokker-100, το οποίο συνετρίβη προσκρούοντας σε σπίτι αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Αλμάτι με προορισμό την πρωτεύουσα του Καζακστάν Νουρ-Σουλτάν (πρώην Αστάνα).

Ο διεθνής αερολιμένας της πόλης δημοσιοποίησε μέσω Facebook έναν ακόμα προκαταρκτικό κατάλογο με τα ονόματα 60 ανθρώπων που έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον Μαράτ Κουστιμπάγεφ, υπαρχηγό της αστυνομίας στην περιοχή Ταλγκάρ της περιφέρειας της Αλμάτι, όπου κατέπεσε το αεροσκάφος, «όλοι οι επιζήσαντες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία».

Σε ανάρτησή του στο Twitter με την οποία εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, ο πρόεδρος Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ διεμήνυσε ότι «οι υπεύθυνοι» για το δυστύχημα «θα τιμωρηθούν αυστηρά βάσει του νόμου».

Σωστικά συνεργεία, οχήματα της πυροσβεστικής, ασθενοφόρα, περιπολικά της αστυνομίας, έσπευσαν μαζικά στην περιοχή και εικονίζονται στα πλάνα στο χιόνι γύρω από την κομματιασμένη άτρακτο.

