Καζακστάν συντριβή αεροσκάφους – Πάνω από 10 νεκροί

Στους 66 οι τραυματίες, εκ των οποίων οι 22 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της πόλης του Καζακστάν.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ εξέφρασε μέσω Twitter τα συλλυπητήριά του στις «οικογένειες και τους φίλους» των θυμάτων του δυστυχήματος. Παράλληλα, ανακήρυξε την 28η Δεκεμβρίου ημέρα εθνικού πένθους, ανέφερε η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας του Καζακστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το αεροσκάφος κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατεπείγουσας απομάκρυνσης των κατοίκων της. Νωρίτερα, οι υπηρεσίες του αεροδρομίου ανακοίνωσαν πως υπάρχουν επιζώντες και ότι επιτόπου επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το Φόκερ-100, που παρήγαγε η ομώνυμη γερμανική κατασκευάστρια αεροσκαφών ως την πτώχευσή της, έχασε ύψος αμέσως μετά την απογείωση, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας. Θα εκτελούσε πτήση προς τη Νουρ-Σουλτάν, πρωτεύουσα της κεντρασιατικής χώρας.

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

— Liveuamap (@Liveuamap) December 27, 2019