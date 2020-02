Προσφυγικό: Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου το Σάββατο υπό τον Μητσοτάκη

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί για αύριο στις 09:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος.

Κλειστό μέχρι νεωτέρας παραμένει το τελωνείο των Καστανέων Έβρου. Εν τω μεταξύ, αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας στα ελληνικά επίγεια και θαλάσσια σύνορα εν μέσω της ανάφλεξης στη Συρία και των νέων απειλών της Άγκυρας ότι θα ανοίξει τα σύνορα προς την Ευρώπη για πρόσφυγες και μετανάστες. Ήδη, δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας απ’ όλη την Επικράτεια μεταφέρονται για την ενίσχυση των υπηρεσιών στον Έβρο ενώ με προσωπικό και πλωτά μέσα θα ενισχυθούν και τα λιμεναρχεία σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο.

«Δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός ο οποίος ενημέρωσε τηλεφωνικά την Άγκελα Μέρκελ, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Σαρλ Μισέλ για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέχεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών του, μίλησε απόψε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ.



«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα χερσαία σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν στη χώρα παράνομα. Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχτούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα», αναφέρει σε αναρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες αποφάσεων που έχουν πάρει άλλοι», προσθέτει και επισημαίνει ότι έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση.

Significant numbers of migrants and refugees have gathered in large groups at the Greek-Turkish land border and have attempted to enter the country illegally. I want to be clear: no illegal entries into Greece will be tolerated. We are increasing our border security.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 28, 2020