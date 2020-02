Πρόσφυγες και μετανάστες συγκεντρώνονται στα ελληνοτουρικά σύνορα (video)

Ειδικότερα, το DHA στον λογαριασμό του στο Twitter δημοσιεύει βίντεο με πρόσφυγες να μετακινούνται προς τα σύνορα με τα πόδια και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου να λένε «Yunanistan», δηλαδή Ελλάδα. Σύμφωνα με το DHA περίπου 300 πρόσφυγες ανάμεσα στους οποίους γυναίκες και παιδιά, που βρίσκονται στην Αδριανούπολη, στο άκουσμα της είδησης άρχισαν να περπατούν μέχρι τα σύνορα για να περάσουν στην Ελλάδα. Άλλοι καταφθάνουν στην Αδριανούπολη με ταξί και λεωφορεία.

#EnoughisEnough

The first immigrants to leave Turkey for Europe.

Turkish authorities do not block anyone from leaving.

All immigrants are free to go as can be seen in the video.#syria #turkey #immigrants pic.twitter.com/sUAy5a5spQ

