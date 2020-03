Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη: Μέγιστο επίπεδο αποτροπής στα συνορά μας-Γυρίστε πίσω!

Ο κ Πέτσας διαμήνυσε ότι η Ελλάδα ασκεί αταλάντευτα το κυριαρχικό δικαίωμα και τη συνταγματική υποχρέωση να διαφυλάσσει την ακεραιότητά της και ανακοίνωσε σειρά μέτρων με πρώτο την αναβάθμιση σε μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των ανατολικών, χερσαίων και θαλάσσιων, συνόρων της χώρας, από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την αποτροπή παράνομων εισόδων στη χώρα.

Δείτε όλη την δήλωση εδώ:

Σε αυστηρό τόνο και η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη που αναρτήθηκε στα Αγγλικά στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter:

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας αποφάσισε να αυξήσει στο μέγιστο, το επίπεδο αποτροπής στα σύνορά μας. Ξεκινώντας από τώρα, δεν θα δεχόμαστε νέες αιτήσεις ασύλου για ένα μήνα. Επικαλούμαστε το άρθρο 78, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την ΕΕ για να εξασφαλίσουμε πλήρη ευρωπαϊκή στήριξη. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Θα τα προστατεύσουμε. Θα επισκεφθώ τα χερσαία σύνορα του Έβρου μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel την Τρίτη. Επαναλαμβάνω: μην επιχειρήσετε να εισέλθετε παράνομα στην Ελλάδα – θα γυρίσετε πίσω» ξεκαθάρισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

The borders of Greece are the external borders of Europe. We will protect them. I will be visiting the #Evros land border with Turkey along with Charles Michel @eucopresident on Tuesday. Once more, do not attempt to enter Greece illegally – you will be turned back. 🇬🇷🇪🇺

Τη στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, επιβεβαίωσε άμεσα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σαρλ Μισέλ. «Παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στο πεδίο. Θα επισκεφθώ τα ελληλοτουρκικά σύνορα την Τρίτη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Support for Greek efforts to protect the European borders. Closely monitoring the situation on the ground.

I will be visiting the Greek-Turkish border on Tuesday with @PrimeministerGR Mitsotakis.

— Charles Michel (@eucopresident) March 1, 2020