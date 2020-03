Στέλιος Πέτσας: Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαντώντας σε όσα ψεύδη λέει ο Ταγίπ Ερντογάν και οι γείτονες έκανε την εξής ανάρτηση στο Twitter:

«No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News. #fakenews #fakeTurkishPropagan».

Ανεπίσημη μετάφραση: «Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις».