Πώς θα μοιραστείτε ένα υπέροχο εικονικό απεριτίφ με τους φίλους σας («απεριτίφ μέσω skype»)

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών ετοίμασε ένα video για social media με τίτλο «How to enjoy a #Skypero with friends or family», μέσω του οποίου, δίνει συμβουλές για το πώς να απολαύσουμε στο έπακρο στιγμές, που μας λείπουν αυτήν την περίοδο.

Ο ΣΕΟΑΠ συμβουλεύει:

Πίνετε πάντα με μέτρο και μην υπερβαίνετε ΤΑ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Να θυμάστε ότι περιέχεται η ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ αλκοόλ, σε… ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ ΠΟΤΟΥ

Συνδυάστε το κοκτέιλ σας με φαγητό και φίλους ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ!

Μην ξεχνάτε, τα οινοπνευματώδη ποτά απευθύνονται ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Εάν είστε έγκυος ή λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΑ MOCKTAIL (Πρόκειται λοιπόν για ποτά χωρίς καθόλου αλκοόλ που δημιουργούνται από χυμούς φρούτων και soft drinks (κρασί, τσάι, σόδα).

Πάνω από όλα, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΤΟ! Ανεβάστε μια φωτογραφία του δικού σας #Skypero στο λογαριασμό στο Twitter @spiritsEUROPE και παραμείνετε ασφαλείς & υπεύθυνοι.

Καλλιόπη Ασλανίδου