Νικητής ο Φέτελ μέσα στο…σπίτι του Χάμιλτον

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari ήταν ο μεγάλος νικητής του γκραν-πρι του Σίλβερστοουν. Στη δεύτερη θέση ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ο Κίμι Ράικονεν με Ferrari.

Ο Γερμανός φέτος δεν αστειεύεται καθόλου και φρόντισε να το δείξει στο σπίτι του μεγάλου του αντιπάλου. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε μια συγκλονιστική νίκη στην έδρα του Χάμιλτον, το Σίλβερστοουν, μία πίστα που για πολλά χρόνια η Ferrari δεν…βολευόταν, σπάζοντας την παράδοση του Βρετανού που τα τελευταία 4χρόνια περνούσε πρώτος την γραμμή του τερματισμού.

Ο Χάμιλτον στάθηκε άτυχος στην εκκίνηση, καθώς ακούμπησαν ρόδα με ρόδα με τον Ράικονεν και βγαίνοντας εκτός πίστας, έμεινε τελευταίος. Στη συνέχεια όμως άρχισε να «καταπίνει» έναν έναν τους αντιπάλους,έχοντας πολύ γρηγορότερο μονοθέσιο και πολύ γρήγορα βρέθηκε στην πρώτη 6αδα.

Δύο αυτοκίνητα ασφαλείας μηδένισαν εντελώς τις διαφορές, αλλά ευνόησαν τις Ferrari και τις Red Bull που άλλαξαν ελαστικά. Μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας ο Φέτελ προσπέρασε απαιτητικά τον Μπότας που είχε βρεθεί στην κορυφή της κούρσας και έμεινε με άνεση εκεί μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Χάμιλτον κατάφερε τελικά να βρεθεί στην δεύτερη θέση, περνώντας τον Μπότας που είχε φανερό πρόβλημα με τα ελαστικά του. Ο Κίμι Ράικονεν, αφού δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων για το συμβάν με τον Χάμιλτον στην αρχή του αγώνα, έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα και τερμάτισε τρίτος, ολοκληρώνοντας μία γιορτινή μέρα για τη Ferrari.

Not the start @LewisHamilton was dreaming of last night… #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/IstbDgvY1I

— Formula 1 (@F1) 8 Ιουλίου 2018