Συγκλονιστικά σκίτσα για τα εγκλωβισμένα παιδιά στην Ταϊλάνδη (φωτογραφίες)

Στην Ταϊλάνδη και την επιχείρηση διάσωσης των 12 παιδιών που βρίσκονται εγκλωβισμένα για περισσότερες από δύο εβδομάδες σε πλημμυρισμένο σπήλαιο, βρίσκονται στραμμένα όλα τα βλέμματα.

Τις τελευταίες ώρες, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν συγκλονιστικά σκίτσα αφιερωμένα στην προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό των παιδιών.

Χαρακτηριστικό είναι το σκίτσο στο οποίο ένας δύτης προσφέρει στα παιδιά μέσα στη σπηλιά, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. «Ο κόσμος μόλις βρήκε την πιο θαρραλέα ποδοσφαιρική ομάδα που εμπνέει» αναφέρεται στη λεζάντα.

Not all heroes wear capes, some wear scuba tanks. 🙏🏼 #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/Rxv4JJJUtv

Praying for all the boys to make it back to their families 💙 #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/rRp75P3UUU

— Kasi Brielle Spencer (@Cuppycake21) 8 Ιουλίου 2018