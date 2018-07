Ξεκίνησε το 2ο ημίχρονο στο «Λουζνίκι» με τη Γαλλία να προηγείται με 2-1 της Κροατίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

47΄ Ευκαιρία για την Κροατία. Σουτ του Ρέμπιτς διώχνει με δυσκολία ο Γιορίς σε κόρνερ.

46΄Η πρώτη φάση ανήκει στη Γαλλία. Σουτ του Γκριεζμάν αποκρούει ο Σούμπασιτς.

2ο ημίχρονο

Η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου κι ενώ βρισκόταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο ήταν η Ουρουγουάη το 1930. Για πρώτη φορά μετά από το 1974 βλέπουμε τουλάχιστον τρία τέρματα σε πρώτο ημίχρονο τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

45΄Μεγάλη ευκαιρία για την Κροατία με τον Βίντα που μετά από κόρνερ στέλνει με κεφαλιά τη μπάλα άουτ.

43΄Πιέζει η Κροατία με δύο διαδοχικά κόρνερ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Το γκολ της Γαλλίας

ΓΚΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛ η Γαλλία. Ευστοχεί ο Γκριζμάν και 2-1 στο 39΄.

Ο Γκριζμάν θα εκτελέσει το πέναλτι.

34′ Κόρνερ για τη Γαλλία. Ζητάνε πέναλτι οι Γάλλοι. Ο Πιντάνα πάει στο VAR και δίνει πέναλτι.

Εκπληκτικός ο τελικός στο πρώτο μισάωρο με δύο γκολ και γρήγορο ρυθμό!

Το γκολ της Κροατίας

28΄Μετά από έξυπνη κομπίνα σε φάουλ έξω από την περιοχή της Γαλλίας, ο Πέρισιτς «ζάλισε» τον Πογκμπά και με το αριστερό σουτ εκτέλεσε τον Γιορίς.

ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛ η Κροατία.

24′ Σουτ του Ράκιτιτς μέσα από την περιοχή, αλλά ήταν πολύ άστοχο.

21’Ο Βίντα πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά.

Το γκολ της Γαλλίας

Η Γαλλία προηγείται με αυτογκόλ του Μάντζουκιτς. Μετά την εκτέλεση του φάουλ η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Κροάτη και κατέληξε στα δίχτυα του Σούμπασιτς.

ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

18΄Η Γαλλία κερδίζει φάουλ έξω από την περιοχή της Κροατίας. Ο Γκριζμάν εκτελεί.

15′ Επικίνδυνη επίθεση από την Κροατία με τον Πέρισιτς, πρόλαβε να διώξει ο Ουμτιτί.

Συμπληρώθηκε το πρώτο 10λεπτο με την Κροατία να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο.

8′ Κόρνερ για την Κροατία, που έχει ξεκινήσει καλύτερα στον τελικό.

5′ Ωραία σέντρα του Βρσάλικο, διώχνει ο Βαράν προ του Μάντζουκιτς.

Η Κροατία με το πρώτο σφύριγμα πιέζει τη Γαλλία.

Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός

Έτοιμα όλα για την έναρξη του τελικού

Η τελετή λήξης

Πριν από τη σέντρα του τελικού είχαμε την τελετή λήξης. Era Istrefi, Will Smith και ο Nicky Jam διασκέδασαν το πλήθος πριν από την έναρξη της δράσης.

Το φύλλο αγώνα του τελικού

Το πέταλο με τους οπαδούς της Κροατίας είναι κατάμεστο

Το ζέσταμα πριν από τη σέντρα

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων βρίσκονται στις θέσεις τους μία ώρα πριν από τη σέντρα του τελικού και μα τα κασκόλ και τα βαμμένα τους πρόσωπα, δίνουν το χρώμα της κερκίδες του «Λουζνίκι».

