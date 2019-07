"Ο φίλος μου το κινητό"Το νέο σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έχει θέμα μια μεγάλη εξάρτηση της εποχής μας The new spot of Crete Half Marathon is about mobile addiction, a big problem in current times. “Mobile phone is my best friend”Copyright Crete Halfmarathon , All Rights ReservedΗμιμαραθώνιος Κρήτης06 Οκτωβρίου 2019 Αρκαλοχώριwww.cretehalfmarathon.comCrete Half Marathon 6th October 2019www.cretehm.com(Ο Γιάννης Σαμαράς είναι μαθητής του Ειδικου Δημοτικού Σχολείου Τυφλών Καλλιθέας)Το γνωρίζουμε πια όλοι ότι ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι η αλόγιστη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών , κινητών τηλεφώνων , tablets και υπολογιστών. Όλα αυτά είναι αναμφισβήτητα χρήσιμα εργαλεία για τους ανθρώπους αλλά συγχρόνως τους αποξενώνουν. Οι εικόνες της καθημερινότητάς μας αλλάζουν… Η άλλοτε γεμάτη αλάνα της γειτονιάς αδειάζει…Τα παιδιά προτιμούν να "παίζουν" καθισμένα μπροστά σε οθόνες. Μωρά δεν τρώνε αν δε βρίσκονται μπροστά από ένα κινητό. Παρέες νέων, που κάθονται στο ίδιο τραπέζι, προτιμούν να ανταλλάσσουν μηνύματα στο κινητό. Οδηγοί που το χρησιμοποιούν εν ώρα οδήγησης θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη ζωής τους όσο και των συνανθρώπων τους.Ο Μάνος δε θέλει να παίξει βιντεοπαιχνίδια με τον αδερφό του. Θέλει να βγει έξω να παίξει μπάλα. Ο πατέρας του απαντάει ξανά ένα «σε λίγο» που δεν έρχεται ποτέ. Ο φίλος του ο Γιώργος ούτε καν τον ακούει. Περπατάει στο χωριό και παντού η ίδια εικόνα…Βλέπει όμως ένα παιδί που δεν κρατάει κινητό. Είναι ο Γιάννης, ένα τυφλό αγόρι, που διαβάζει ένα βιβλίο σε γραφή braille . Ο Μάνος ενθουσιάζεται και του προτείνει να τρέξουν. Ο Γιάννης στην αρχή είναι διστακτικός αλλά τελικά δέχεται και κερδίζει .Όλοι έχουν δικαίωμα στον αθλητισμό και όλοι μπορούν να τρέξουν και να παίξουν. Δες το κι εσύ, μην ψάχνεις άλλες δικαιολογίες . Σήκω από τον υπολογιστή , άφησε το κινητό , βγες έξω… Περπάτησε… Τρέξε…Στις 6 Οκτώβρη έχεις μια ευκαιρία να τη δεις αλλιώς…Ημιμαραθώνιος ΚρήτηςΘα είσαι στην εκκίνηση ; Είσαι νικητής! ———————-The unlimited use of mobile phones, electronic devices and tablet is a real problem and a cause of great concern.It is undoubtedly true there are innumerable ways in which these devices could be useful in our every day life. But, despite all the importance they have, they are also the main cause of social isolation. In comparison with the past decades, kids rarely go out and play with their friends although they prefer playing with their tablets or mobile phones, babies eat their food only if they look at a screen, teenagers and adults sit at a café and prefer sending messages via their mobile phones instead of real talking .The worst of all is the use of mobile phones while driving, one of the main factors of car accidents.Manos, the main character of the spot, doesn’t want to play video games with his brother, he wants to go out and play ball. His father tells him “Later!” once more. His friend George doesn’t even listen to him. He walks through the village the same atmosphere all over.He notices a child holding and reading a Braille book. Manos gets excited and suggests they run. George seems hesitated at start but finally he accepts and wins .Everyone has a right in sports and everyone can run and play. Don’t search for any other excuses. Stand up, leave your pc, drop your phone, get outside… walk … run…Οn the 6th of October you have that chance to take control of your life….Crete Half MarathonBe on the starting line,Be a winner!

